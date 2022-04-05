Плату за вывоз веток с контейнерных площадок хотят включить в тариф

Речь идет о вывозе спиленных веток, которые то и дело оказываются сложенными на контейнерных площадках.

Речь идет о вывозе спиленных веток, которые то и дело оказываются сложенными на контейнерных площадках.

По мнению директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, ветки сносят на контейнерные площадки со своих участков исключительно жители города.

Он также сообщил, что на организацию вывоза в том числе растительных отходов с контейнерных площадок выделяется 14,6 млн рублей.

- Мы сейчас ведем информационную работу с населением, которое со своих земельных участков ветки спиливают и приносят на контейнерные площадки и говорим о том, что это не коммунальные отходы и не обязанность оператора их вывозить. Люди должны заключать договоры со специализированными организациями и утилизировать ветки, - заявил Е.Горлов. .

Губернатор Михаил Развожаев с категорически не согласился с идеей о заключении допдоговоров. Вместо этого он предложил включить плату за вывоз веток в существующий тариф.

- Так не будет! Это просто бред! Это никогда не будет работать! Мы должны включить эту услугу. У контейнерных площадок надо устроить место для складирования этих веток, включать это в стоимость оплаты вывоза всего мусора и мульчировать их. А плату включать их в услугу оператора. Никто не будет отдельный договор заключать. Просто это должно быть оплачено, и все. Надо нормативную базу принять. А так оно будет лежать и все будут перепихивать, кто должен это убрать, - уверен М.Развожаев.