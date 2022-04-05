На саночистку муниципалитетам выделили 360 млн рублей

Десять муниципальных образований Севастополя должны поддерживать чистоту на территории в 5,102 млн кв.м (510 га) согласно переданным им полномочиям силами 300 работников. Всего на эти цели муниципалитетам выделено 360 млн рублей.

Десять муниципальных образований Севастополя должны поддерживать чистоту на территории в 5,102 млн кв.м (510 га) согласно переданным им полномочиям силами 300 работников. Всего на эти цели муниципалитетам выделено 360 млн рублей.

Об этом 4 апреля на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По его словам, каждый муниципальный округ производит отбор специализированных организаций, которые обслуживают эти территории.

— Это включает в себя зеленые зоны и прилегающие территории, а также покрытия в виде тротуаров, подметание и уборку случайного мусора, выгребание из урн и содержание зеленых насаждений, — сообщил глава горхоза.

На вопрос главы города, как производился расчет территорий и откадастрированы ли они, Е.Горлов ответил, что речь идет о территориях, которые раньше убирались силами ГБУ «Парки и скверы», теперь они приказами закреплены за муниципалитетами.

— Мы этот приказ сделали более расширенным, то есть муниципальные округа вправе самостоятельно при выявлении территорий, которые не убираются, включать функцию уборки, уведомлять департаменты для того, чтобы не было пустых зон, — продолжил руководитель департамента.

На это губернатор потребовал провести работу по инвентаризации территорий, подлежащих уборке, с учетом их принадлежности: где СНТ, где дорожники, где железнодорожники, где промзона. Это позволит выяснить, являются ли выделенные муниципалитетам средства достаточными.

— То есть, если вы расчетно пока выделяете, непонятно, кто за каждый квадратный метр отвечает. Это так мы порядок не наведем, — отметил Михаил Развожаев.

Он также указал на необходимость провести такую работу с главами МО и понять, за что конкретно отвечают муниципалитеты. Если это не их зона ответственности, не их земля, и при этом она запущена и не убрана, значит, следует искать собственников и работать с ними.