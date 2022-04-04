Установлены имена более 800 погибших на теплоходе «Армения» в 1941 году

Исследователи установили уже более 800 имен людей, погибших при крушении теплохода «Армения» у крымского побережья в 1941 году — одном из крупнейших кораблекрушений в истории страны.

Исследователи установили уже более 800 имен людей, погибших при крушении теплохода «Армения» у крымского побережья в 1941 году — одном из крупнейших кораблекрушений в истории страны.

Об этом говорится в обращении министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу, зачитанном на открытии конференции «Теплоход «Армения». Вспомнить всех» в Севастополе 4 апреля, сообщает ТАСС.

Теплоход «Армения» вышел из Севастополя 6 ноября 1941 года, а на следующий день, несмотря на имевшиеся на борту отличительные знаки санитарного судна, был атакован немецкой авиацией и затонул. На борту находились, по разным оценкам, до 10 тысяч человек, трагедия считается одной из самых крупных в истории страны. Кроме того, в сопровождении сотрудников НКВД на судно погрузили ящики, содержимое которых неизвестно, предполагается, что в них могли быть ценности из музеев Крыма. Место крушения теплохода было обнаружено весной 2020 года, хотя археологи из разных стран проводили экспедиции в поисках судна на протяжении примерно 15 лет.

«Уже проделана большая подводно-техническая работа по изучению обнаруженного судна, с глубины в 1 500 метров получено существенное количество информации, которая позволяет нам реконструировать последние минуты жизни теплохода и причины его гибели. <…> Важнейшая цель всего проекта и конференции «Теплоход «Армения». Вспомнить всех» это установлением имен тех, кто находился на теплоходе в момент его гибели. Нам известны уже более 800 имен, и эта работа продолжается», — говорится в обращении С.Шойгу, которое зачитал заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

Историк, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что точное установление обстоятельств гибели «Армении» необходимо, чтобы помешать фальсификации истории, которая сейчас активно используется для манипуляции массовым сознанием — и это видно, в том числе на примере современной ситуации на Украине.

«Мы с вами уже многое знаем, благодаря тем, кто десятилетиями работал над тем, чтобы восстановить имена оказавшихся на транспорте «Армения». Если бы не целенаправленная работа министерства обороны, Русского географического общества, мы не могли бы говорить, что установлена точная точка на глубине 1 500 м, где находится транспорт, мы не могли бы говорить, что устанавливаются новые обстоятельства трагедии: как «Армения» затонула, были ли спущены шлюпки… Я убеждена, что это чрезвычайно важно, поскольку, восстанавливая историческую правду, мы не должны допускать фальсификации прошлого. Фальсификация прошлого — это то оружие, которое разрушает разум, и правда нужна во имя тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны», — ответила Е.Алтабаева.

Память об «Армении»

Директор Народного медицинского музея Александр Зубарев рассказал, что на Павловском мысу около военного госпиталя, откуда в свой последний рейс отправилась «Армения», планируется установить памятник погибшим при ее крушении. Был проведен конкурс, в результате которого отобран лучший проект.

«Нам удалось собрать фотографии всех военных медиков, которые ушли в вечность на транспорте «Армения», и я надеюсь, мы разместим их на мемориале», — добавил он.

Кроме того, в рамках конференции пройдет презентация книг «Теплоход «Армения». Найти и рассказать» и «Теплоход «Армения». Вспомнить всех», а также пройдут показы документального фильма на Константиновской батарее, где базируется севастопольское отделение РГО, и в кинотеатре «Украина».

В центре Севастополя 6 апреля будет развернута информационная выставка. Расположенные на набережной Корнилова стенды дополненной реальности продемонстрируют изображение «Армении» в современных пейзажах. Различные ракурсы создадут иллюзию движения теплохода, уходящего в последний рейс.

В этот же день на пл.Нахимова у Вечного огня будет выставлен подлинный судовой колокол теплохода «Армения». Его подняли с глубины 1500 метров во время совместной подводно-исследовательской экспедиции Министерства обороны России и Центра подводных исследований РГО в 2021 году.