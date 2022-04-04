Урожай мидий оказался под угрозой

О том, что будущий урожай мидии черноморской оказался под угрозой, «Севастопольской газете» сообщил генеральный директор ООО «Центр морских пищевых ресурсов», председатель Ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна Сергей Татко.

О том, что будущий урожай мидии черноморской оказался под угрозой, «Севастопольской газете» сообщил генеральный директор ООО «Центр морских пищевых ресурсов», председатель Ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна Сергей Татко.

По его словам, введенный с началом военной специальной операции в Украине запрет на выход в море — серьезное основание опасаться, что трехлетний урожай, выращенный на мидийной плантации в районе поселка Кача, может быть утрачен.

Предприниматель пояснил, что мидийные плантации сами по себе являются живым организмом и требуют постоянного ухода.

Введенные ограничения на выход в море также исключают возможность снять и привезти товарную продукцию и доставить ее в торговые точки, предприниматель вынужден был их закрыть.

— Сейчас весна, мидия начинает активно питаться. Видели, какого цвета сейчас море? Оно бирюзовое, а это означает, что цветет планктон. Соответственно, моллюск набирает массу и потихоньку опускается на дно. Вот когда он опустится на дно, урожай можно считать потерянным, — объяснил С.Татко.

По информации предпринимателя, представители городской власти — губернатор Севастополя, а также директор департамента сельского хозяйства — осведомлены о возникшей проблеме и пообещали найти способ ее решить в ближайшие несколько дней.

Напомним, что ООО «Центр морских пищевых ресурсов» — единственный в Севастополе, занимающийся выращиванием мидии черноморской в промышленных объемах.

В Крыму обещают поддержать

Власти Крыма намерены оказать поддержку более 60 рыбодобывающим компаниям полуострова, находящимся в вынужденном простое из-за запрета выхода в промысловые акватории Азовского и Черного морей, сообщил 4 апреля на брифинге министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности оказания государственной поддержки рыбодобывающим компаниям республики (всего пострадало 63 предприятия), которые находятся в вынужденном простое из-за запрета выхода в акватории Азовского и Черного морей», — сказал Д.Шеряко.

По его словам, власти Крыма ожидают, что на этой неделе будет принято постановление правительства России по предоставлению компенсации рыбохозяйственным организациям, осуществляющим рыболовство в Азовском море.