Центробанк ограничил выдачу наличной валюты

До 9 сентября со своего валютного вклада в российском банке можно снять не больше 10 тысяч долларов. Остальную валюту банк выдаст рублями.

До 9 сентября со своего валютного вклада в российском банке можно снять не больше 10 тысяч долларов. Остальную валюту банк выдаст рублями.

Центробанк России ограничил выдачу наличной валюты с банковских вкладов: до 9 сентября этого года можно снять не больше 10 000 $, если у вас уже был открыт валютный вклад до 9 марта 2022. Всё, что свыше этой суммы, клиент сможет получить в рублевом эквиваленте. При этом свой пересчет долларов на рубли коммерческий банк обязательно должен произвести по официальному курсу ЦБ на день выплаты. Порядок действует с 9 марта 2022 года.

По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 000: то есть, получается, что почти все вкладчики смогут обналичить их полностью. Получить деньги можно в кассе банка, но не исключено, что потребуется несколько дней для доставки нужной суммы наличных в конкретное отделение.

ЦБ гарантирует, что вклады будут в целости и сохранности в той валюте, в которой они были открыты. В той же валюте они и продолжат расти, но, если клиент захочет снять проценты, начисленные после 9 марта, то до 9 сентября 2022 банк будет выдавать ему их после конвертации в рубли. Кстати, на те же полгода действует мораторий на снятие банком комиссии за обналичивание валюты.

А вот купить в банке доллары, евро, тенге или юани не получится. Пока действует временный порядок, наличную иностранную валюту банки физлицам не продают.

«Специальные меры, связанные с продажей банками наличной иностранной валюты и её обналичиванием, связаны с введенными в отношении России ограничениями, — отметил управляющий Отделением по Севастополю Центрального банка РФ Михаил Бежан. — На рублевые вклады и счета они никакого влияния не оказывают, средства клиентов сохранены, и все операции доступны».