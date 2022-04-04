Очередной самосвал с отходами пойман в Юхариной балке

Сотрудники ГИБДД Севастополя продолжают пресекать попытки незаконного сброса грунта в Юхариной балке.

В ходе патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы остановили на ул.Лесхозная грузовой автомобиль, у водителя которого отсутствовали необходимые документы на перевозимый груз. Полицейские сообщили о транспортном средстве Севприроднадзору, представители которого незамедлительно выехали в Юхарину балку.

Со слов водителя, он перевозил грунт на участок третьему лицу, при этом не обеспечил груз необходимыми документами, в том числе протоколами испытаний.

Автоинспекторы составили на водителя грузовика три административных материала за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: за управление транспортным средством без диагностической карты, за управление неисправным транспортным средством, за управление транспортным средством без тахографа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По линии природоохранной деятельности меры административного характера к водителю грузовика примут работники Севприроднадзора.

ГИБДД Севастополя напоминает, что контроль за перевозкой грузов и попытками несанкционированного сброса отходов ведется экипажами ДПС на постоянной основе.