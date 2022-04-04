Новый томограф сломали во время доставки и хранения

Сотрудники департамента здравоохранения Севастополя и Первой городской больницы повредили новый магнитно-резонансный томограф в процессе его поставки и хранения.

Сотрудники департамента здравоохранения Севастополя и Первой городской больницы повредили новый магнитно-резонансный томограф в процессе его поставки и хранения.

Уголовное дело было возбуждено по инициативе прокуратуры в январе 2022 года по статье «превышение должностных полномочий». Следователи установили, что в 2014-2015 годы по программе модернизации здравоохранения Севастополя за бюджетные деньги был приобретен магнитно-резонансный томограф. При его закупке, поставке и хранении ответственные лица из департамента здравоохранения и ГБУЗ «Городская больница №1 им.Пирогова» превысили свои должностные полномочия. В результате их действий использовать закупленное оборудование без предварительного дорогостоящего ремонта стало невозможным. Государству был нанесен ущерб на 82 миллиона рублей.

Изучив материалы уголовного дела, прокурор города ходатайствовал о передаче документов в вышестоящий следственный орган — региональное управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.