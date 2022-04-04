Новый директор ДИЗО приехал из Подмосковья

Очередным директором департамента имущественных и земельных отношений назначен Александр Ксенофонтов.

Его 4 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя представил губернатор Михаил Развожаев.

— Человек очень опытный, более десяти лет непосредственно занимается земельными вопросами, работал в Подмосковье на аналогичной должности, — сообщил губернатор.

Сам назначенец подтвердил, что его карьера началась с 2006 года, и все время в земельно-имущественной сфере.

Пожелав новому начальнику департамента успехов, глава города отметил очень тяжелое направление его работы.

— В последние годы у нас пока прорывных успехов не было. Поэтому очень на вас рассчитываем. Я лично буду всеми силами способствовать, чтобы у вас все получилось, и мы смогли в этом непростом вопросе достигнуть хорошей динамики, — подчеркнул М.Развожаев.

Александр Владимирович Ксенофонтов родился в 1981 году в г.Дубна Московской области. В 2005 году окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области Международный университет природы, общества и человека «Дубна» по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.

2006-2011 гг. — ведущий юрисконсульт юридического отдела, ведущий юрисконсульт, заместитель начальника отдела правового обеспечения федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата по Московской области».

2011-2019 гг. — начальник отдела арендных отношений, начальник отдела земельных отношений, заместитель председателя комитета – начальник отдела земельных отношений, председатель комитета по управлению имуществом города Дубны Московской области.

2019-2022 гг. — помощник руководителя управления хозяйственного обслуживания и капстроительства, помощник руководителя департамента по вопросам недвижимости Объединенного института ядерных исследований, г.Дубна Московской области.

Женат, воспитывает двоих сыновей.