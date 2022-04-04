Конкурс имени Д.Б.Кабалевского провели в двадцать первый раз

XXI региональный музыкальный конкурс имени Д.Кабалевского состоялся в Севастополе.

Торжественная церемония награждения началась с исполнения ансамблем скрипачей Севастопольской музыкальной школы №1 им. Н.И.Римского-Корсакова «Импровизации» Д.Кабалевского.

Вот уже более 50 лет конкурс собирает юные музыкальные дарования. А начиналось все в 1965 году, когда преподаватели музыкальной школы №1 имени Н.И.Римского-Корсакова обратились к известному советскому композитору, народному артисту СССР Д.Кабалевскому с инициативой организовать детский музыкальный конкурс. В ответ маэстро не только поддержал эту идею но и сам приехал в Севастополь и лично возглавил жюри первого конкурса.

С тех пор проведение конкурса стало городской традицией, а сам он получил имя Д.Кабалевского.

Это всегда соревнование — прекрасное и волнующее, полное ожидаемых и неожиданных успехов, за каждым из которых стоит каждодневный труд, выдержка, терпение и, разумеется, природная одаренность. За полвека в нем приняли участие более 16 тысяч юных музыкантов — пианистов, скрипачей, виолончелистов, народников, вокалистов...

Конкурс стал своеобразным трамплином для тех, чьи имена теперь хорошо известны далеко за пределами Севастополя.

В 2022 году было подано около трехсот заявок. Все участники конкурса получили дипломы, а некоторые и стипендии. После награждения многие приняли участие в большой концертной программе.

«Севастопольская газета» побеседовала с победителями. Иван Пронин, учащийся детской музыкальной школы №2, стал обладателям Гран-при в номинации «струнно-смычковые инструменты».

— Я играю на скрипке, уже несколько раз принимал участие в разных городских конкурсах. Столь значимая победа отчасти стала для меня неожиданностью, — рассказал молодой человек.

А второклассница Алисия Гаврюшина — дебютантка конкурса: «Мне восемь лет, я учусь играть на скрипке в музыкальной школе №8. На конкурсе мы выступили в дуэте, исполняли песню «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова».

Об особенностях проведения конкурса этого года рассказал заслуженный деятель искусств Украины и России Владимир Ким.

— Отличие этого конкурса от предыдущих в том, что он прошел в очень сложной эпидемиологической и геополитической обстановке. Потребовалось немало сил, чтобы довести исполнительское мастерство наших ребят до столь высокого уровня. Еще одна особенность — широкое представительство школ-участниц, и то количество наивысших наград, которого удостоились наши дети. Также обращает на себя внимание сложность представленных программ, — подытожил В.Ким.