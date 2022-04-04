Движение по Таврической набережной перекрывают

Западная сторона Балаклавской бухты с апреля окончательно становится стройплощадкой.

Для выполнения работ по созданию яхтенной марины в Балаклаве подрядчик — ПАО «Мостотрест» с апреля начнет демонтаж причалов. По правилам техники безопасности вход на стройплощадку должен быть ограничен. Кроме ранее зашедших в бухту плавкранов для этого задействуют экскаватор, установку по резке бетона, будут производиться водолазные работы. На въезде на Таврическую набережную обустроят технологическую площадку для весового контроля грузов и пункт мойки колес.

«До окончания строительных работ проезд и проход на Таврическую набережную будет перекрыт в районе ул.Новикова, 3г», — сообщила пресс-служба подрядчика.

Для прохода и проезда жителям Таврической набережной и ул.Мраморной и предпринимателям, чья деятельность территориально связана с этой стороной Балаклавской бухты, выдадут пропуска. Проезд автомобилей экстренных служб будет разрешен. Балаклавский подземный музейный комплекс продолжит работать в штатном режиме, о чем достигнуты договоренности с руководством объекта.