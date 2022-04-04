Дорожную разметку обновят за три месяца

ГБУ «Севавтодор» приступило к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Старт работам дан 1 апреля, со сроком их завершения — 1 июля 2022 года.

ГБУ «Севавтодор» приступило к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Старт работам дан 1 апреля, со сроком их завершения — 1 июля 2022 года.

Как сообщили в ГБУ «Севавтодор», работы начали с магистральных дорог и улиц, а также объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отремонтированных в период с 2018 года. В план включены 198 внутригородских дорог протяженностью 154 км, а также 37 пригородных, общей протяженностью 423 км.

В настоящее время обновление горизонтальной разметки начато на автодорогах Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья, обход Севастополя — Инкерман, на улицах Генерала Мельника, Багрия, Брестской.

Работники ГБУ «Севавтодор» до 1 июля также обещают обновить разметку 350 пешеходных переходов, общей площадью 8 тысяч кв.м.

Из-за перегруженности улично-дорожной сети в дневное время работы планируют выполнять, в основном, по ночам.

На выполнении работ задействованы три разметочных комплекса, что позволяет одновременно наносить разметку в трех районах города — Ленинском, Нахимовском и Гагаринском. Всего к разметочным работам привлечено семь единиц техники.

Сообщается также, что после завершения работ на городских улицах, разметчики дорог продолжат работать в пригородной зоне.