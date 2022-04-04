Демографическое лидерство Севастополя: приезжие активно замещают местных

Лидером по относительному приросту численности населения среди регионов России за три года стал Севастополь. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном РИА Новости .

Лидером по относительному приросту численности населения среди регионов России за три года стал Севастополь. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном РИА Новости.

В Севастополе с 2019 по 2022 год число жителей увеличилось на 17,8%. Произошло это за счет миграции. На втором месте — Ингушетия, численность населения выросла на 5,4%. На третьем месте — Чечня — прирост составил 4,1%. В этих двух регионах зафиксирован естественный прирост населения, а вот в Севастополе — естественная убыль — превышение количество умерших над количеством родившихся.

Численность населения Севастополя на 1 января 2022 года составила 522 тысячи человек. За три года естественная убыль населения — 6,89 тысяч человек, а приехало в город на постоянное место жительства с 2019 по 2021 год 85,5 тысячи человек.

В исследовании указывается, что увеличение роста населения зафиксировано в 20 регионах РФ. Закрывает двадцатку Москва, которая в отличие от московской области оказалась не резиновой. В столичном городе с населением в 12,6 млн человек за три года естественная убыль населения составила -52,9 тысяч человек, а новых жителей стало больше на 71,98 тысяч человек. Для сравнения, в Московской области, занимающей в рейтинге 10 строчку, живет 7,8 млн человек, естественная убыль -103,13 тысячи человек (это самое большое значение в рейтинге), а новых жителей за три года зарегистрировано 274,43 тысячи человек.

В остальных субъектах естественная убыль не компенсируется миграцией, а в некоторых областях страны даже зафиксирован отток населения. На последней, 85-й строчке рейтинга — Еврейская автономная область с населением в 153 тысячи человек. Там за три года население сократилось на 3,8%.

Интересно, что в субъектах с уменьшающимся населением оказалась и Республика Крым. Она на 28 месте рейтинга. Население там за три года сократилось на 0,81%: естественная убыль -36,89 тысяч человек, а прибывших новых жителей всего 30,74 тысяч. Всего в Республике Крым на 1 января 2022 года проживало 1,8964 млн человек.

Всего в России за период с 2019 года по 2022 год численность населения снизилась на 1,2 млн человек, что равно 0,83%. Всего в стране живет 145,5576 млн человек.

Главная причина снижения численности — естественная убыль населения (смертность превышает рождаемость). При этом миграционный поток в Россию в за последние три года также замедлился.

Исследование было подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата.