Брат директора школы числился электриком, сторожем и дворником

Прокуратура Балаклавского района Севастополя добивается взыскания с бывшего директора школы почти 200 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате растраты.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя добивается взыскания с бывшего директора школы почти 200 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате растраты.

По версии следствия, директор одной из школ района в период работы на указанной должности воспользовалась своим служебным положением, фиктивно оформила родного брата сторожем, электриком, дворником и незаконно перечисляла ему денежные средства в качестве оплаты труда..

Женщина обвиняется в растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Зарплата фиктивно устроенного родственника составила почти 200 тысяч рублей

В настоящее время уголовное дело и исковое заявление прокурора находятся на рассмотрении Балаклавского районного суда Севастополя.