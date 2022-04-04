Автобусы опять работают в штатном режиме

Единственная в городе газовая заправка снова в строю, поэтому автобусы работают по расписанию.

Единственная в городе газовая заправка снова в строю, поэтому автобусы работают по расписанию.

— Специалисты отремонтировали оборудование газомоторной станции. Все автобусы работают в штатном режиме, — сообщили в понедельник, 4 апреля, «Севастопольской газете» в департаменте транспорта города.

Из-за поломки газозаправочной станции, случившейся в субботу, 2 апреля, автобусы ГУП «Севэлектроавтотранс» работали с перебоями. Для заправки водителям приходилось гнать транспорт в Бахчисарай. Поступала информация, что восемь автобусных маршрутов прекращают свою деятельность, а три маршрута передают в оперативное управление частным перевозчикам. В дальнейшем эту информацию удалили.

Единственная газовая заправка в Севастополе выходит из строя с завидной регулярностью. Из-за этого пассажирам приходится часами дожидаться на остановках автобусы, которые просто не выходят на линию.