В региональный закон о материнском капитале предлагают внести изменения

На расширенном заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Севастополя 1 апреля депутатами были внесены предложения по изменениям в закон о региональном материнском капитале.

На расширенном заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Севастополя 1 апреля депутатами были внесены предложения по изменениям в закон о региональном материнском капитале.

Депутат Алексей Климов внес предложение об изменении регламента в предоставлении средств социальной поддержки семье до достижения ребёнком одного года. Он объяснил, что на сегодняшний день, согласно федеральному законодательству, факт рождения ребенка является основанием для выплаты материнского капитала. Тогда как по региональному закону право выплаты определяется только через год.

- Таким образом, если за это время ребенок умер, то в выплате будет отказано. Между тем, выделяемые деньги идут на поддержку семьи, материнства и могли бы существенно помочь родителям в тяжелый момент, - уверен парламентарий.

По данным департаментом труда и социальной защиты, по состоянию на 20 сентября 2021 года семи заявителям было отказано в получении регионального материнского капитала в связи с фактом смерти ребенка на день обращения.

Глава комитета Татьяна Щербакова высказалась за урегулирование вопроса с дублированием социальных выплат, связанных с переездом граждан из одного субъекта в другой.

-На данный момент у нас фиксируются случаи, когда семьи, получив материнский капитал в одном регионе, переезжают в другой и снова подают на получение выплаты. Необходимо урегулировать этот момент», – предложила депутат.

Также, по ее мнению, стоит ограничить сроки подачи заявления на получение маткапитала, чтобы простимулировать семью не затягивать с оформлением данной меры поддержки.

Внесенные изменения в законопроект будут рассмотрены на очередном пленарном заседании весенней сессии.