Училище им.П.С.Нахимова отмечает 85-летний юбилей

Черноморское высшее военно-морское училище им.П.С.Нахимова отмечает 85-летие со дня своего основания.

Училище было создано на основании приказа от 1 апреля 1937 года. Именно тогда Народный комиссар обороны приказал начать в Севастополе формирование второго военно-морского училища по подготовке военнослужащих для кораблей и береговых частей Черноморского флота.

С тех пор в стенах училища подготовлены для Военно-морского флота более 15 тысяч офицеров, а более двухсот выпускников дослужились до адмиральских погон.

С особой гордостью в училище называют имена Министра обороны России с 2001 по 2004 годы Игоря Сергеева, Главнокомандующего ВМФ с 2005 по 2007 годы Владимира Масорина, Главнокомандующего Военно-морским флотом с 2007 по 2012 годы Владимира Высоцкого.

В училище сохранили славные традиции в обучении и воспитании настоящих военно-морских кадров.

Накануне в вмузе прошла военно-историческая конференция, в ходе которой командование и преподаватели, выпускники прошлых лет и нынешние курсанты обсудили важные страницы истории этого одного их самых уважаемых военных учебных заведений страны.

В день юбилея в училище прошли мероприятия, отмеченные торжественным построением сегодняшних курсантов.