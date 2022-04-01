Режим повышенной готовности продлили до лета

Севастополь продолжит жить в режиме повышенной готовности до 31 мая.

Севастополь продолжит жить в режиме повышенной готовности до 31 мая.

Решение об этом принято 31 марта на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее продление сроков внесено в губернаторский Указ.

Напомним, что недавно были также внесены изменения, снимающие ограничения по проведению культурно-досуговых мероприятий, посещению театров, кинотеатров, спортивных соревнований, а также работой кальянных и хостелов.

По состоянию на утро 1 апреля, в Севастополе зарегистрировано 110 новых случаев заболевания covid-19, умерли четверо в возрасте от 71 до 95 лет.

Все за время пандемии в городе заболели 81 802 человека, выздоровели 78 774.