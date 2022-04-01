Победителями Президентского фонда культурных инициатив стали 13 севастопольских НКО

На реализацию своих проектов они получили 27 миллионов рублей грантовой поддержки.

На реализацию своих проектов они получили 27 миллионов рублей грантовой поддержки.

В Москве 30 марта объявили победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив за 2022 год.

По итогам независимой экспертизы победителями стали 1382 проекта в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, 13 из них были представлены севастопольскими некоммерческими организациями (НКО).

Самый крупный грант в 5,5 миллионов рублей достался общественной организации «Исторический клуб «Клио» на реализацию проекта «I Крымский Оперный Бал». Событие будет носить иммерсивный характер: в декорациях старинного здания легендарной "Массандры" и крымских гор оживут сцены бала из великих оперных и балетных постановок. В мероприятии примут участие жители полуострова, гости из разных городов России, а также представители пяти иностранных государств. Для участников будут организованы подготовительные танцклассы в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге.

На проведение летней сессии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ) в Севастополе 5 миллионов рублей получила организация развития театрального искусства «Юный театр». Проект "Летняя сессия ВФТМ в Севастополе" – это мероприятие по продвижению новых продюсерских технологий, предоставлению возможности молодым начинающим менеджерам реализовать свои идеи и проекты во взаимодействии с выдающимися деятеями искусств.

Проект «Культурный код Севастополя» от Центра формирования гражданской культуры на формирование позитивного отношения к культурному наследию города получил три миллиона рублей. За эти деньги общественники постараются привлечь творческих деятелей к изучению культурного наследия Севастополя; проведут конкурс по созданию арт-объектов.

Грант в 2,5 млн рублей выиграл проект «Возвращение.Корнилов», представленный ООО «Ханжонков фильм». Через процесс создания фильма энтузиасты собираются популяризировать русские традиционные ценности в России и за рубежом за рубежом. Показ отснятого фильма и другие мероприятия проекта запланированы в Крыму, Севастополе, Москве, Перми и Париже.

По 2 миллиона грантовых рублей досталось четырем претендентам.

Севастопольская благотворительная общественная организация «Центр духовно-патриотического просвещения им.Адмирала флота П.С.Нахимова получила грант на реализацию проекта «Честь и верность. Генерал-адьютант Васильчиков П. И.». Проект направлен на освещение героического прошлого Севастополя на примере жизни и деятельности участников Крымской войны 1853-1856 г.г.

Общественное движение «Бессмертный полк» г.Севастополь с начала июля и до конца года будет заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения через изучение истории обороны Севастополя. В рамках проекта «Отечества сыны» предполагают создать виртуальную копию музея-диорамы в формате видео 360 градусов, аудиогида для самостоятельного посещения музея. Особое место будет отведено истории подвига пяти краснофлотцев, защищавших подступы к Севастополю в районе села Верхнесадовое.

Центр социальной реабилитации «Родник» на деньги фонда реализует социальный проект по реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Подари мне детство».

Подобный проект «Развитие творческого пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья» будет осуществлен Севастопольским отделением общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Индивидуальный предприниматель Юрий Александрович Жбанков получил 0,8 млн рублей За эти деньги он создаст документальный фильм «Крымская Хатынь. 80-лет со дня трагедии». Картина посвящена событиям, происходящим в крымской деревне Лаки в период немецко-фашистской оккупации в 1942 году.

Также четыре НКО получили по полмиллиона рублей. Среди них индивидуальный предприниматель Иван Романович Иванюта с проектом «Иммерсивный театр-кукол русского фольклора Вишенка». Показывать кукольные театральные постановки артисты собираются на открытых площадках пригородной и сельской зонах Севастополя.

Некоммерческая организация по развитию креативных общественных пространств и современных форм продвижения культуры и искусства «Арт-атака» на проект «Музей под открытым небом. Шедевры на фасадах Севастополя». В 2022 году для реализации выбраны две тематические серии: "Живопись известного крымского художника К.Ф. Богаевского" и "Шедевры из коллекция Севастопольского художественного музея им.Крошицкого.

Общественная организация «Клуб любителей истории Отечества» с проектом «Юные канониры Севастопольских бастионов». Авторы, используя понятные и востребованные молодым поколением театрализованные представления и реконструкции, собираются популяризировать героические страницы истории Первой обороны Севастополя.

Общественная организация «Центр развития и поддержки культуры и гражданских инициатив» с мультиформатным развивающим проектом "Территория ТАМ", суть которого - создание привлекательной и безопасной среды для творческого и интеллектуального развития в городском пространстве.