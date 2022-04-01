На содержание Матросского бульвара выделили субсидию

Управляющей компании «Инкерман» решено предоставить субсидию для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по содержанию и благоустройству Матросского бульвара. Соответствующее постановление принято 31 марта на заседании правительства Севастополя.

Управляющей компании «Инкерман» решено предоставить субсидию для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по содержанию и благоустройству Матросского бульвара. Соответствующее постановление принято 31 марта на заседании правительства Севастополя.

- Целью принятия данного постановления является предоставление субсидии из бюджете Севастополя государственному унитарному предприятию, в рамках которых они будут осуществлять деятельность по содержанию зеленых насаждений или их созданию, - представил проект документа директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, речь в том числе идет о посеве газонов. Унитарное предприятие также будет комплексно содержать зеленые насаждения, заниматься коммунальными отходами, уборкой территории, обеспечением охраны. Предприятие также берется содержать фонтан и малые архитектурные формы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев одобрительно отреагировал на доклад главы горхоза и согласился с тем, что после зимы действительно надо начинать действовать.

Еще и потому, что в мае запланировано проведение нового городского праздника — Дня Матросского бульвара.

Напомним, что День Матросского бульвара в Севастополе городские власти решили отмечать 26 мая, впервые мероприятие прошло в 2021 году. Дату выбрали, исходя из главной ценности Матросского бульвара – памяти подвига брига «Меркурий».