На фестивале «Словотворение.Дети» призы и подарки получили все

Ну вот и все: отшумели страсти, улеглось волнение. Им на смену пришли ощущение состоявшегося праздника, в котором все участники Второго фестиваля театральных монологов «Словотворение.Дети» проявили себя по-настоящему творчески.

Ну вот и все: отшумели страсти, улеглось волнение. Им на смену пришли ощущение состоявшегося праздника, в котором все участники Второго фестиваля театральных монологов «Словотворение.Дети» проявили себя по-настоящему творчески.

Кажется, за время фестиваля каждый из участников чуточку повзрослел и уж точно приобщился к общей атмосфере, смысл которой выражен в надписи на их фестивальных футболках «Театросфера Севастополя».

Пятнадцать участников финала — пятнадцать монологов, и столько же ярких попыток творить словом. Да так, что порой даже члены жюри забывали, что на сцене - не профессиональные актеры, а слушатели театральных студий и участники школьных театров.

Действие оказалось настолько захватывающим, что сожалеть осталось лишь о том, что сам конкурс ограничился одним днем.

Зато обсуждения и дискуссии по поводу выступлений участников оказались бурными и продолжительными. Даже несмотря на то, что, помимо журналистского и зрительского жюри, выступления ребят оценивали настоящие профессионалы — худрук Севастопольского Театра юного зрителя Людмила Оршанская, главный режиссер Севастопольского драмтеатра им.А.В.Луначарского Григорий Лифанов, завлит драмтеатра им.Б.Лавренева Аксинья Норманская.

Их обобщенный вердикт: «Порадовало и впечатлило!».

Так или иначе, но абсолютно все юные артисты получили дипломы, призы и подарки, а чтобы никто не остался обделен судейским вниманием, организаторы не поскупились на различные спецпризы. Не стал исключением даже директор СевТЮЗа, он же президент фестиваля Андрей Маймусов.

Начиная со специального диплома от Союза театральных деятелей и зрительского Гран-при до личных призов от каждого члена жюри — ну, не смогли они не выделить и не поддержать конкретно «своего самого-самого». У кого-то оказалось удивительное чувство юмора, у другого — темперамент, у третьего пронзительная эмоциональность или обезоруживающая искренность.

Для каждого участника нашлись слова одобрения и поддержки, и это так верно, когда речь идет о детях!

Так, Г.Лифанов вручил свою награду Александру Чихоцкому за исполнение монолога Тригорина из чеховской «Чайки», отметив, что такой выбор материала, с учетом возраста участника его очень удивил.

Особенный участник «Словотворения.Дети» Михаил Непип получил награду со словами искреннего восхищения из рук Л.Оршанской.

Не остался без внимания и театральный дебют совсем юной Полины Высоцкой — приз ей вручил А.Черкашин.

Но конкурс есть конкурс, а потому распределить места и назвать имена победителей было просто необходимо, и в этом тоже была проявлена взрослая мудрость организаторов: они учредили три бронзовых награды, серебряную и золотую. А еще гран-при журналистского и экспертного жюри.

Итак, первую премию получила воспитанница театральной студии «Фарт» Варвара Брехунова, гран-при журналистского жюри досталось Анне Воронцовой (она занимается сразу в двух театральных студиях — СевТЮЗа и медиа-студия СЮТ) и прочла монолог жены-еврейки «Страх и нищета в Третьей империи» Бертольда Брехта, а экспертное жюри оказалось единодушным в определении самого главного победителя конкурса — им стал десятиклассник севастопольской школы №48 Тихон Посаженников (школьный театр «Восхождение», руководитель Ирина Богомолова). Юноша прочел монолог из книги Алексея Ивакина «Меня нашли в воронке».

Сразу после получения награды молодой человек дал первое в своей жизни блиц-интервью «Севастопольской газете».

- Для меня это было максимально неожиданно, очень рад, что получилось сделать все, что я хотел, передать со сцены энергетику, над которой я работал долгие месяцы. Все вышло так, как хотелось, и я горжусь собой! - поделился победитель конкурса.

Еще об одном сюрпризе для всех участников в завершении церемонии сообщил Г.Лифанов.

По его словам, в Севастополе организуется школа поддержки творческой молодежи «Альтаир» (по принципу сочинского образовательного центра «Сириус»), в рамках которой планируется в мае провести первую театральную смену на базе ДОЛ «Ласпи».

- Одаренные ребята проведут там вместе целых две недели, и это будет время встреч с настоящими мастерами искусства. Я надеюсь, что в этой смене примут участие многие их тех, кто выступал на этой сцене, - обрадовал присутствующих Г.Лифанов.

Но даже это еще не все — в фойе СевТЮЗа всех юных участников конкурса ждал большой торт, который к всеобщему удовольствию разрезал А.Маймусов.