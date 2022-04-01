В московском метро запустили поезд в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В Московском метрополитене 30 марта запущен тематический поезд «Республика Крым и город Севастополь». Курсировать состав будет по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.

В Московском метрополитене 30 марта запущен тематический поезд «Республика Крым и город Севастополь». Курсировать состав будет по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.

В оформлении поезда использованы яркие узнаваемые образы и символы полуострова и города-героя. Пассажиры смогут увидеть фотографии Крымских гор, знаменитые пляжи, дворцы и крепости. Севастополь представлен Памятником затопленным кораблям, видами Балаклавской бухты, изображениями крепости Чембало и мыса Фиолент, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.

В церемонии торжественного запуска поезда приняли участие руководители законодательных органов власти и члены правительства трех регионов России – Москвы, Севастополя и Республики Крым.

«Москву, Крым и Севастополь всегда связывали особые отношения, особые чувства, независимо от того, какой исторический момент был в конкретное время. Эта связь остается на века. Всем москвичам будет интересно проехать на этом поезде - по сути это маленькая энциклопедия Крыма и Севастополя», — заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В свою очередь, председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов отметил, что данное событие сыграет важную роль в популяризации крымских курортов.

«Убежден, что люди, которые будут ехать в этом поезде, вдохновятся крымской атмосферой и обязательно захотят приехать к нам на отдых и оздоровление», — сказал В.Константинов.

Сегодня на линиях московского метро работают 15 тематических поездов. Среди них, «Дальневосточный экспресс», «Посети Кавказ», «Сочи-2014», «Россия, устремленная в будущее» и другие.