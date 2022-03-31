Выставка расскажет, как Чехов строил свою Белую дачу

Дом-музей Чехова впервые покажет подлинные документы строительства ялтинского дома писателя.

«Ранее сокрытые от глаз посетителей экспонаты можно будет увидеть на нашей новой выставке «Не дом, а волшебство!», открытие которой состоится 9 апреля в «День рождения» Дома-музея», — рассказала директор Крымского литературно-художественного музея-заповедника, в состав которого входит Белая дача, Лариса Ковальчук.

Основу экспозиции составит свыше 60 предметов фондовой коллекции музея-заповедника, 50 из которых будет выставлена для показа впервые. Среди экспонатов и фрагменты подлинных обоев, и чертежные инструменты Чеховых, и даже дверные ручки и фурнитура ванной комнаты.

Благодаря выставке, музей попробует вместе с посетителями разобраться в некоторых секретах строительства дома.

«Каждый артефакт в нашей новой экспозиции, так или иначе, будет взаимосвязан с летописью строительства и быта ялтинского дома писателя», — рассказала Л.Ковальчук.

Уникальная по своему наполнению выставка расскажет и о проблемах, которые возникали в ходе реализации проекта усадьбы, о том, как наполнялся дом, почему Чехов выбрал именно этот участок земли.

Выставочный проект даст ответы на множество самых популярных вопросов, возникающих у гостей Белой дачи, которая отметит уже свой 101 год существования.

«Прикоснуться» к подлинной истории можно будет до 24 июня, включительно, согласно графику работы музея, говорится в сообщении администрации города Ялты.