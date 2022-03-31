Второй раз предлагают сделать Ашота Саркисова Почетным гражданином Севастополя

В Законодательное собрание города поступило только одно предложение о присвоении звания.

В Законодательное собрание города поступило только одно предложение о присвоении звания.

По действующему положению, документы нужно подать до 15 марта. На эту дату в адрес Законодательного собрания Севастополя поступило только одно предложение: о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» Саркисову Ашоту Аракеловичу, начальнику Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища с 1971 по 1984 гг., доктору технических наук, академику РАН, вице-адмиралу.

Напомним, что в 2021 году было два кандидата в Почетные граждане: Алексей Чалый и А.Саркисов. Профильная комиссия Законодательного собрания не поддержала ни одну из предложенных кандидатур. Общественной организации, выдвинувшей 92-летнего А.Саркисова, было рекомендовано предпринять вторую попытку на следующий год.

Напомним, что звание присваивается только при жизни.