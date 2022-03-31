Воду под Азовским морем больше искать не нужно

Дорогостоящие проекты использования воды из скважин на дне Азовского моря и опреснительных установок для обеспечения Крыма решено отложить в связи с возобновлением работы Северо-Крымского канала.

Дорогостоящие проекты использования воды из скважин на дне Азовского моря и опреснительных установок для обеспечения Крыма решено отложить в связи с возобновлением работы Северо-Крымского канала.

Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Что касается опреснительных установок, в этой ситуации они не нужны, потому что цена опреснения очень дорогая. Да, это крайняя мера, мы к ней готовились. Я сам лично выезжал на площадки, у нас площадки на случай, что, если бы воды не было подземной достаточно, мы бы быстро поставили опреснительную установку. У нас проекты, места — все готово было. <…> Вода под Азовом найдена — это большой плюс. Мы посчитали примерные затраты на ее транспортировку, сейчас считаем, что это нецелесообразно делать. <…> Это [использование воды из скважин на дне Азовского моря] достаточно дорого, поэтому мы пока отложили», — сказал он.

М.Хуснуллин уточнил, что вода на дне Азовского моря находится на двух пластах: первый — с технической, второй — с чистой питьевой на уровне ниже 250 метров.

На ремонт Северо-Крымского канала деньги есть

Работы по приведению Северо-Крымского канала в нормативное состояние потребуют вложения десятков миллиардов рублей. Средства на эти цели у страны есть, проект включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма, сообщил М.Хуснуллин.

«Сколько это [ремонт канала] будет стоить — будет не дешево, миллиарды, десятки миллиардов. Но деньги у нас на это есть. Мы сейчас считаем, проектируем. В течение двух-трех месяцев будем понимать стоимость этих мероприятий», — сказал вице-премьер.

По словам вице-премьера, работы по приведению Северо-Крымского канала в нормативное состояние потребуют вложения десятков миллиардов рублей. Средства на эти цели у страны есть, проект включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма. «В течение двух-трех месяцев будем понимать стоимость этих мероприятий», — пояснил вице-премьер.

В первую очередь, как уточнил М.Хуснуллин, вода из канала будет использоваться для сельскохозяйственных нужд.

«Это очень важно, потому что сельское хозяйство Крыма за восемь лет вынуждено было поменять свою специализацию, потому что оно было в свое время рассчитано на полив из канала. Когда воду перекрыли, пришлось поменять виды сельскохозяйственной деятельности и выращивать только то, что можно выращивать без полива», — пояснил М.Хуснуллин.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, разрешилась она летом 2021 года, когда прошли ливни. При проведении военной спецоперации в конце февраля 2022 года российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области от украинских националистов.