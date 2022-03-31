Рыбаки снова вышли в море

После месячного вынужденного простоя из-за ограничения судоходства в районе Балаклавы и мыса Айя, севастопольские рыбаки снова могут выходить в море на промысел.

После месячного вынужденного простоя из-за ограничения судоходства в районе Балаклавы и мыса Айя, севастопольские рыбаки снова могут выходить в море на промысел.

С конца февраля из-за сложившейся обстановки в Черном и Азовском морях у берегов Крыма фактически было приостановлено промысловое рыболовство.

Ограничение выхода в море создало массу проблем рыболовецким бригадам, которые не могли обслуживать сети, установленные вне бухт. Под ограничение попали также траулеры, сейнеры и «светоловы». Суда вынуждено простаивали у причалов, рыбаки несли убытки. Одновременно запрет привел к дефициту свежей рыбы на прилавках севастопольских магазинов и повышению цен.

Вопрос о помощи рыбакам Балаклавы активизировался после обращения президента Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерия Сивочуба к депутату Государственной Думы РФ Татьяне Лобач. Она в свою очередь обратилась в региональный штаб по реализации мер поддержки бизнеса с просьбой в приоритетном порядке рассмотреть ситуацию, в которой оказались местные рыбаки. Были проведены переговоры с руководством Черноморского Флота, в результате которых определили режим выхода судов в открытое море.

Кроме того, по словам Т.Лобач, в сложившихся обстоятельствах помощью рыбакам может стать продление сроков промысла, установленных в Правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Эта тема сейчас активно прорабатывается.

— В Балаклаве работает шесть рыболовецких бригад. После начала специальной операции нас поставили к причалу до особого распоряжения. К ситуации мы отнеслись с пониманием: надо, значит, надо. Примерно неделю назад разрешили выход в море на две мили от берега в районе Балаклава – мыс Айя. Нам этого хватает, лов у нас прибрежный , — рассказал «Севастопольской газете» член рыболовецкой бригады из Балаклавы Анатолий Склоуно.