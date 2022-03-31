Переделывать Балаклаву будут деликатно

Работы по преобразовании Балаклавской бухты в яхтенную марину начнут с Таврической набережной. Задача — запустить ее к сезону 2023 года. После этого строители перейдут к другим участкам территории.

Работы по преобразовании Балаклавской бухты в яхтенную марину начнут с Таврической набережной. Задача — запустить ее к сезону 2023 года. После этого строители перейдут к другим участкам территории.

На время производства работ бухту закрывать не будут, а вот Таврическую набережную перекроют.

— Проект сделан таким образом, чтобы работы велись как можно деликатнее с точки зрения ограничений, — сказала она, добавив, что продолжит работу и музей, для чего посетителям будет обеспечен организованный подъезд. Ограничения для туристической сферы обещают минимальные, — объяснила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, курирующая проект развития Балаклавы.

Сейчас от причалов у Таврической набережной уже все суда перемещены, сами причалы демонтируются. В скором времени планируется объявить полное ограничение движения по Таврической набережной, в связи с предстоящим большим объемом работ по реконструкции гидротехнических сооружений.

— Помимо берегоукрепления, у нас там появляется пара мостов, в том числе мост возле музея. Это согласованная позиция с концепцией развития музея. Мы делаем мост, заново создаем всю инженерную инфраструктуру Таврической набережной, — объяснила М.Литовко.

Говоря об инженерных сетях, замгубернатора уточнила, что только от одного объекта канализация вытекает в море, и тот был построен незаконно: «Этот незаконный объект в течение года будет разобран, мы сейчас ищем все необходимые для этого инструменты, поскольку должен быть достаточно большой объем финансирования для демонтажа».

Параллельно планируется использовать инвестиционные средства для приведения в порядок объектов на Таврической набережной.

— Мы выиграли суд у яхтенной марины «Золотой символ» по домику Юсупова, который был разрушающимся объектом культурного наследия. Сейчас будут предприняты действия, чтобы передать домик в руки тех, кто готов вкладываться в него.

Еще одним объектом реконструкции станет бывший завод «Металлист», на территории которого будут демонтированы ряд объектов. По словам М.Литовко, все они — в аварийном состоянии, необходимые процедуры по их освобождению ведутся, и они тоже заложены в проекте.

— На «Металлисте» некоторые объекты находятся в откровенно аварийном состоянии и небезопасны для пребывания людей. Сейчас идет некоторое переосмысление данной территории, в том числе под эгидой Ростуризма, у которого разработан мастер-план всего полуострова «Полуостров Крым», с отдельным акцентом на Балаклавскую бухту, — рассказала замгубернатора.

На территории бывшего завода планируется расположить рекреационные объекты, а также инфраструктуру, которая будет использоваться как для жителей, так и для туристов.

— Кроме перечисленного, предусмотрено провести дноуглубление и дноочищение, поскольку степень заиливания бухты в настоящее времени критическая — там и метра нет у причала, — добавила вице-губернатор.

Она еще раз подчеркнула, что для создания яхтенной марины в Балаклаве необходимо прекратить сбрасывать в бухту канализационные стоки и добывать полезные ископаемые.