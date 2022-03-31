Яхтинг будут развивать исходя из ситуации

Геополитическая обстановка вносит коррективы в вопросы развития яхтинга и яхтенного туризма на крымском побережье.

На базе Черноморского военно-морского училища им.П.С.Нахимова 30 марта состоялся круглый стол, на котором обсудили перспективы развития яхтинга и яхтенного туризма в Севастополе. В ходе обсуждения были затронуты актуальные на текущий момент проблемы и рассмотрены возможные пути их решения. Среди них — вопросы выхода в море, подготовка к предстоящему сезону, что особенно важно для владельцев плавсредств, занимающихся коммерческой деятельностью, а также импортозамещение.

Заместитель губернатора Мария Литовко, принявшая участие в работе круглого стола, рассказала «Севастопольской газете» о планах по решению ключевых проблем.

— Мы обсудили насущные вопросы, выслушали предложения, которые обязательно направим в федеральные органы. Есть предложения по Минтрансу, есть вопросы к Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, а также по Минпромторгу.

В целом, мы видим, что сейчас федеральные органы достаточно оперативно рассматривают возникающие вопросы и реагирую в форме каких-то нормативных актов. Но есть и новые направления работы, которые появились в последние недели и связаны с геополитической обстановкой.

— Что имеется в виду?

— Во-первых, это касается регистрации в Международном регистре. Я имею в виду те суда, которые ходят под иностранным флагом и используются в коммерческих целях. Так вот, такую регистрацию можно провести в упрощенном порядке: сменить флаг на российский и под ним включиться в международный реестр. После этого многие налоговые и таможенные пошлины либо снимаются либо уменьшаются. Раньше они должны были подтверждать свою внешнеэкономическую деятельность, декларировать ее, чтобы завести это судно.

— Обострилась ли проблема с поставкой запчастей?

— Да, как и вопрос освидетельствования судов. Если речь идет только об освидетельствовании, а не о серьезном ремонте, то решение вопроса — в автоматическом продлении разрешительных документов. Именно так сейчас происходит со многими другими разрешительными документами.

Мы это тоже обсудили и озвучим свою позицию письмом в Минтранс.

— Судя по всему, наряду с новыми проблемами, есть и нерешаемые годами?

— Есть, но в этом тоже есть сдвиги. Если еще пять лет назад наше направление оставалось даже без понимания, какой из федеральных органов должен вообще заниматься этим, то сейчас с яхтингом ситуация кардинально изменилась. Нас взяли под свою ответственность Ростуризм и Минтранс. Думаю, команда экспертов от Севастополя сможем представить свои предложения в эти ведомства и будет настаивать на их реализации.

— В процессе обсуждения прозвучали предложения ввозить необходимые запчасти и детали из той же Турции в частном порядке, это законно?

— Почему нет, если речь идет о личном использовании. Порой владельцам яхт нужны какие-то мелкие детали, которые можно купить в любом специализированном магазине в той же Турции. Это точно не контрабанда!

К тому же сейчас есть ряд положений, которые упрощают импорт, и мы должны ими пользоваться. Очевидно, что пока получит развитие цикл импортозамещения в отраслях, где пока не налажено производство, нам потребуется привозить все это из так называемых дружественных нам стран. То есть, сейчас нам нужно обеспечить импорт товаров оттуда, откуда это возможно. Поэтому лояльные условия по импорту — это теперь государственная политика, которая требуется в данной критической ситуации.

— Сколько, по-вашему, потребуется времени на полноценное импортозамещение в данной отрасли?

— Скажу так: мы уже восемь лет работаем в довольно сложных условиях, причем в абсолютно в разных отраслях и направлениях. За это время мы получили поддержку, что позволило почти не ощутить эти ограничения или адаптироваться.

Мы понимаем, что неделей все не ограничится, поскольку нарушены системы поставок. А сколько именно потребуется времени на наладку этих процессов, покажет время.