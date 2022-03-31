Чернореченское водохранилище наполнят до максимума

Чернореченское водохранилище, которое снабжает Севастополь, удастся наполнить до максимума после прохождения паводка в этом году.

Чернореченское водохранилище, которое снабжает Севастополь, удастся наполнить до максимума после прохождения паводка в этом году.

«Основным источником водоснабжения города Севастополя является Чернореченское водохранилище, его максимальный объем составляет 64,2 млн куб. м. По состоянию на 28 марта 2022 года наполнение Чернореченского водохранилища составляет 60 млн куб. м, или 93,4%. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на склонах горы Ай-Петри есть снег и вода может прийти в водохранилище. В текущий паводковый период планируется наполнить Чернореченское водохранилище максимально», — говорится в ответе ГУП «Водоканал» на запрос ТАСС.

В последние годы водохранилище не наполнялось до максимальных отметок, из-за череды засушливых лет к концу 2020 года уровень воды приблизился к критически низким отметкам и пришлось экстренно строить новые объекты для водоснабжения. По данным «Водоканала», благодаря построенным в 2020–2021 годах дополнительным источникам водоснабжения даже при минимальном поступлении воды в водохранилище снабжение города будет обеспечено в полном объеме в течение двух лет. Кроме того, прорабатывается вопрос по использованию Межгорного водохранилища как резервного источника водоснабжения — оно будет наполняться за счет Северо-Крымского канала, восьмилетняя блокада с которого снята после начала спецоперации на Украине. Сейчас специалисты определяют необходимый объем ресурса, который город сможет получать в засушливые периоды.

В водоканале отметили, что по итогам 2021 года среднесуточная подача воды в Севастополе составляет порядка 147 тысяч куб.м., увеличиваясь в весенне-летний период на 5,6% из-за туристического сезона и использования воды садовыми товариществами.