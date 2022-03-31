1 апреля будет жарко

До конца недели тропические воздушные массы будут определять погоду в Крыму: сохранится теплая, сухая, но очень ветреная погода.

До конца недели тропические воздушные массы будут определять погоду в Крыму: сохранится теплая, сухая, но очень ветреная погода.

В пятницу, 1 апреля, столбики термометров в степной части полуострова поднимутся до +21…+27°, на побережье и в горах — до +14…+19°. В воскресенье атмосферный холодный фронт принесет дожди и постепенное понижение температуры воздуха на 7-9 градусов, говорится в сообщении Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды..

Севастопольские синоптики обещают 1 апреля, до +22°С, 2 апреля — до +17°С. А вот в воскресенье, 3 апреля температура воздуха ночью и днем будет не выше +10-12°С.

При этом 1, 2, 3 апреля в Крыму ожидается сильный юго-западный ветер с переходом 4 апреля на северо-западный, порывы до 25-30 м/с.