Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля.

«До 7 апреля 2022 года 3.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, а пассажирам — воспользоваться другими видами транспорта.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Запрет полетов введен с 24 февраля в связи с началом проведения специальной военной операции на Украине.