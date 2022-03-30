За восемь лет потери воды в водопроводных сетях сократили на пятую часть

В 2014 году в Севастополе потери воды на сетях холодного водоснабжения водоканала составляли 43,1%. По состоянию на сегодняшний день их уменьшили на пятую часть — до 36,5%.

В 2014 году в Севастополе потери воды на сетях холодного водоснабжения водоканала составляли 43,1%. По состоянию на сегодняшний день их уменьшили на пятую часть — до 36,5%.

«Процент аварийных сетей, нуждающихся в капитальном ремонте, в 2014 году составлял 16%, по состоянию на 1 января 2022 года — составил 11%. Потери воды на сетях холодного водоснабжения в 2014 году составляли 43,1%. По состоянию на сегодняшний день потери воды на сетях холодного водоснабжения составляют 36,5%. В результате проведенного капремонта сетей в 2021 году потери сократились на 1 635 куб. м в сутки», — говорится в официальном ответе водоканала на запрос ТАСС.

Уточняется, что после того, как из-за длившейся несколько лет засухи на полуострове возникла угроза дефицита воды, для города в соответствии с распоряжением правительства РФ был составлен и утвержден план по капитальному ремонту сетей водоснабжения на 2020-2023 годы. Уже в конце 2020 года работы по капитальному ремонту двух водоводов дали экономию ресурса в объеме 500 куб.м в сутки.

В 2021 году выполнены 30 мероприятий по капремонту сетей водоснабжения общей протяженностью более 24 тысяч м на сумму 910,3 млн рублей — это позволило сэкономить еще 1,63 тыс. куб. м в сутки. Также заменены 345 единиц запорной арматуры, в городе Инкермане (входит в состав Севастополя) установлены пять зональных ультразвуковых расходомеров, которые позволяют определять скрытые утечки и локализовать место аварийной ситуации и предприняты иные меры.

Ранее сообщалось, что на реализацию программы по ремонту сетей водоснабжения в 2021–2023 годах Севастополь получит более 3 млрд рублей, за три года планируется заменить около 50% аварийных водопроводных сетей.

Программа обновления водопроводных сетей была инициирована из-за засухи и обмеления водохранилищ в 2021 году, когда на Крымском полуострове возникла угроза вододефицита — до устроенной Украиной в 2014 году водной блокады до 90% потребностей Крыма и Севастополя обеспечивала вода из Днепра, поступавшая по Северо-Крымскому каналу, а во время засухи — только из местных источников.

Справка

Севастополю для стабильного водоснабжения необходимо не менее 147 тысяч куб.м воды в сутки.