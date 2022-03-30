В Юхариной балке поймали два грузовика со строительным мусором

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя пресекли попытку сброса отходов.

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники полиции выявили информацию о фактах несанкционированного вывоза мусора в район Юхариной балки.

Во время дежурства на маршруте патрулирования экипаж дорожно-патрульной службы отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД остановил на ул.Лесхозная (на подъезде к Юхариной балке) два самосвала со строительными отходами. Автоинспекторы связались с сотрудниками Севприроднадзора и проинформировали их о возможной попытке незаконного сброса отходов.

Совместная проверка грузовых автомобилей позволила привлечь водителей к административной ответственности, как по линии нарушения ими Правил дорожного движения, так и по несоблюдению экологического законодательства.

Сотрудники ГИБДД составили на водителей грузовиков пять административных материалов: за управление транспортным средством без регистрационных документов на него, за управление неисправным транспортным средством, за отсутствие диагностической карты, за повреждение дорог, за отсутствие страховки гражданской ответственности.

Сотрудники Севприроднадзора привлекли водителей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.

Водителей грузовых автомобилей и владельцев автотранспортных предприятий в управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю предупреждают, что контроль за перевозкой грузов в городе осуществляется ежедневно.