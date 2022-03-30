Производство беспилотников для МЧС хотят наладить в Байдарской долине

Инициативу производить в Севастополе беспилотные летательные аппараты для пожаротушения одобрили специалисты на Второй научно-практической конференции «Новые технологии оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных пожаров».

Инициативу производить в Севастополе беспилотные летательные аппараты для пожаротушения одобрили специалисты на Второй научно-практической конференции «Новые технологии оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных пожаров».

На конференции, проходившей в Москве 23-24 марта, выступали разработчики и производители специальной техники и технологий более 50 предприятий из 16 городов и регионов России. Севастополь представляла Автономная некоммерческая организация «Развитие Варнаутской и Байдарской долин» (АНО «РВБ Долина» вместе с партнерским проектом «СкайЛаб».

На организованной в рамках конференции выставке образцов специальной техники, оборудования и снаряжения ими были представлены беспилотные летательные аппараты, предназначенные для мониторинга и тушения пожаров.

Участники конференции и эксперты с интересом отнеслись к показанным разработкам и отметили перспективность их использования на территории Крыма и Севастополя.

«Севастопольская газета» поговорила с руководителем проекта «СкайЛаб» Александром Чибисовым. По его словам, импортозамещение позволило удешевить производство по сравнению с китайскими аналогами. Так, стоимость представленного на выставке БПЛА севастопольского беспилотника составляет порядка 150 тысяч рублей, а китайский фирмы DJI обходится в сумму около 800 тысяч руб.

— Наш беспилотник защищен от огня. Представленные модели являются базой для развития и организации серийного производства, в том числе, так называемых, «дронов на привязи», которые могут неограниченно долго находиться в воздухе, — рассказал А.Чибисов.

Он также сообщил, что у севастопольских разработчиков есть множество идей, которые можно использовать для усовершенствования уже имеющейся модели. Правда, пока речь идет о «кустарном» производстве, с перспективой перейти к серийному. Его планируется разместить в Байдарской долине.

— У нас есть команда специалистов, которая в состоянии производить робототехнику любого назначения. По результатам прошедшей конференции мы получили техзадание, соответствующее потребностям МЧС, — обозначил планы А.Чибисов, добавив, что на данном этапе предприятие должно собрать прототипы и представить их заинтересованному государственному ведомству на испытание.

Размещение будущего производства именно в Байдарской долине А.Чибисов объяснил наличием там партнерской производственной базы, существующей еще с советских времен, и аэродрома, что является дополнительным плюсом для разработки беспилотников самолетного типа. Информация про аэродром редакцию удивила.