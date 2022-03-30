Пара из Краснодара привезла в Крым крупную партию наркотиков

Сотрудники полиции Севастополя при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 33-летнюю женщину и ее 29-летнего знакомого,

Сотрудники полиции Севастополя при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 33-летнюю женщину и ее 29-летнего знакомого,

подозреваемых в покушении на сбыт метадона в особо крупном размере.

Установлено, что на полуостров злоумышленники приехали на автомобиле из Краснодарского края. Синтетический наркотик они приобрели в интернете заранее и расфасовали в полиэтиленовые пакеты по 100 и 200 г для сбыта в Крыму.

Роли в преступной схеме были четко распределены: пока мужчина копал тайники в лесных массивах, его подельница фиксировала места закладок на камеру.

Подозреваемых задержали с поличным непосредственно после оборудования очередного тайника в горно-лесистой местности Севастополя. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли два свертка с наркотиками, лопату, смартфоны с данными, подтверждающими противоправную деятельность, и банковские карты, на которые наркокурьеры выводили денежные средства.

Оперативники установили места 35 сделанных ранее закладок в Севастополе, Симферополе и Ялте.

Согласно заключению эксперта, изъятое порошкообразное вещество является наркотическим средством — метадоном массой более шести килограммов. Эта партия метадона эквивалентна не менее 20 тысячам разовых доз, общая стоимость которых по ценам черного рынка может достигать 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.