Образы в музыке Антона Сибиля с его проектом SIBIL IYA

Антон Сибиль — это исполнитель в жанре Ambient — самом атмосферном и насыщенном жанре музыки, который существует довольно давно, но никогда не стоял на первых позициях в чартах.

Антон Сибиль — это исполнитель в жанре Ambient — самом атмосферном и насыщенном жанре музыки, который существует довольно давно, но никогда не стоял на первых позициях в чартах.

— Антон, почему вы работаете именно в этом жанре? Чем он вам так интересен?

— Здравствуйте. Тут на самом деле всё довольно просто: мне очень близок по духу этот жанр, много Эмбиента на моём пути взросления/становления конечно оставили свой отпечаток. Когда я занялся музыкой у меня не было никаких сомнений в вопросе «что же я хочу делать?». Выбор пал именно на Ambient.

Может я слушал «немного не тот» эмбиент, но я бы сказал, что для меня это в первую очередь что-то вроде тоскливого жанра или же правильнее будет это назвать моментами рефлексии. Однозначно серьезную деформацию в восприятие вносит конкретно мой жизненный путь. Уверен, что у многих слушателей даже общее восприятие жанра — иное.

— Расскажите больше о вашем музыкальном проекте SIBIL IYA. Чем он для вас является и какую задачу вы хотите своим творчеством для себя закрыть?

— Сложно будет ответить на часть вопроса, конечно. По поводу самого проекта: я долго вынашивал этот проект. Экспериментировал со звуком — за это время накопилось около 50 демок, которые я никуда не выкладывал да и не выложу.

На данный момент в релизе пока что только 3 трека. 2 из них — под тегом SIBIL IYA, один уже под именным (показалось, что так будет правильнее) — ANTON SIBIL.

Чем же является для меня является мой проект... Я бы сказал, что это некая отдушина. То место, где можно исключить всё остальное — проходное, чтобы оставить только суть. В современном мире, на моё ощущение, время идёт чрезвычайно стремительно. Многие аспекты нашей жизни получили почти 100-процентное обыденное восприятие. Инфоповоды без остановки сменяют друг друга. За один месяц может «умереть» кумир и появиться новый. Мы перестали восхищаться звездами, удивляться новым технологиям. Я не говорю за всех — моё ощущение по среднему распределению.

— Пара слов о ваших треках? Может быть какие-то нюансы в производстве или же как вы их ощущаете?

— Чаще всего процесс строится от звука. Он конкретного звука конкретного инструмента или же звука, который я слышу. Если звук является резонансным с моим конкретным состоянием я понимаю что “да, это оно”. Это может касаться как и конкретного гитарного кабинета или особого дилея/сатуратора/октавера, а также примеси шума. В некоторых моих треках (найдете, если будете искать) есть артефакты звука, которые только усиляют эффект, поэтому я их не исправляю, если они всплывают.

В первую очередь для меня важно состояние спонтанности и полета. Если начинать “вылизывать” композицию, она становиться стерильной — меня такой звук категорически не устраивает. Я хочу, чтобы слушатель ощущал сам поток. В этом жанре я категорически приветствую именно это. Есть много очень хорошо звучащих исполнителей, в которых я не ощущаю душу именно из-за таких доработок.

Что действительно может меня порадовать — если мой контент станет для вас тем самым ярким вмешательством в ваш опыт.