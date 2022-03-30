Метрологов будут готовить со школы

Севастополь — один из восьми регионов России, выбранных Росстандартом для реализации пилотного проекта «Метрологический образовательный кластер».

Севастополь — один из восьми регионов России, выбранных Росстандартом для реализации пилотного проекта «Метрологический образовательный кластер».

Инициатива Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии направлена на расширение профессиональной ориентации школьников и студентов. Для школ будут формироваться и совершенствоваться программы дополнительного образования по направлениям «метрология», «стандартизация», «управление качеством» с привлечением ведущих технических вузов, научных и промышленных предприятий.

Проект реализуется с января 2022 года в Москве, Казани, Томске, Северо-Кавказском федеральном округе, Республике Бурятия, Республике Башкортостан, в Тульской области и в Севастополе. В его рамках ФБУ «Севастопольский ЦСМ» и СевГУ подписали соглашение о сотрудничестве.

С 2024 года Метрологический образовательный кластер планируется распространить на всю Россию, говорится в сооющении пресс-службы Севастопольского центра стандартизации и метрологии.