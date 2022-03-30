Экипаж «Союз МС-19» возвращается на Землю

В среду, 30 марта, ожидается возвращение на Землю экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-19» в составе российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая.

В среду, 30 марта, ожидается возвращение на Землю экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-19» в составе российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полете. Спускаемый аппарат выполнит посадку в 14.28 по московскому времени в 147 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане, сообщил Роскосмос.

Командир экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров работал на МКС полгода. П.Дубров и В.Хай — почти год. Это рекорд для Международной космической станции. Они прилетели на МКС 9 апреля 2021 года на корабле «Ю.А.Гагарин» (Союз МС-18) вместе с космонавтом Олегом Новицким. Осенью на этом же корабле О.Новицкий вернулся на Землю с членами экипажа — актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые снимали на орбите фильм «Вызов». А.Шкаплеров, доставивший на орбиту киногруппу в октябре 2021 года, продолжил работу на орбите в качестве командира МКС.

«Полгода пролетели незаметно! Экспедиция была очень интересной и насыщенной. Пора возвращаться домой. Земля, встречай завтра нас!», — написал 29 марта Вконтакте космонавт Роскосмоса, Герой России, Почетный житель Севастополя Антон Шкаплеров.