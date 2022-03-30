Дело о вымогательстве пяти миллионов долларов расследовано

Следователи следственного управления УМВД России по Севастополю завершили расследование уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном в отношении местного бизнесмена.

Следователи следственного управления УМВД России по Севастополю завершили расследование уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном в отношении местного бизнесмена.

Установлено, что в декабре 2020 года 38-летний житель одной из республик Северного Кавказа, ранее судимый за разбой, вместе с 34-летним приятелем, вымогали у предпринимателя из Севастополя пять миллионов долларов США в качестве оплаты долга, который якобы возник у него перед бывшим бизнес-партнером. Злоумышленники несколько раз посещали офис бизнесмена, где угрожали применением насилия ему, а также членам его семьи.

Во время одного из визитов они избили несговорчивого коммерсанта и потребовали незамедлительно выплатить крупную сумму. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший обратился в полицию.

Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Расследование уголовного дела в отношении 38-летнего фигуранта в настоящее время завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Второй обвиняемый скрылся, он объявлен в федеральный розыск.