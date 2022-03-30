Делаем картины из кусочков

Мозаика — искусство создания цельной картины из отдельных кусочков по заранее подготовленному эскизу. Известное с древних времен занятие, в наши дни оно приобрело новый смысл и новых поклонников.

Мозаика — искусство создания цельной картины из отдельных кусочков по заранее подготовленному эскизу. Известное с древних времен занятие, в наши дни оно приобрело новый смысл и новых поклонников.

Татьяна Галушка увлеклась мозаикой, еще живя в Санкт-Петербурге. Человек творческий, она окончила Государственный университет культуры и искусств по специальности «Искусствовед», пробовала себя в разных видах творчества, но потом, отучившись в Школе мозаики, всерьез увлеклась именно этим.

50 оттенков гальки

Признается, что до того была живопись маслом, гончарное дело... Какое-то время ушло на детальное изучение и отрабатывание приемов ремесла. Это уже теперь она не только занимается мозаикой сама, но и делится навыками со всеми, кто испытывает непреодолимую тягу творить и ищет способ самовыразиться.

— Меня привлекло в мозаике сочетание монументальности, изящества и долговечности. А еще разнообразие используемых материалов, с преобладанием натуральных: стекла, камня... Даже самая обыкновенная морская галька, которую при желании можно набрать и отсортировать прямо на пляже, а затем сложить в цветовую палитру «50 оттенков серого», — рассказывает о своем увлечении Т.Галушка.

Среди самых любимых ее материалов — смальта, сплав стекла и металла, из которой, кстати, на Южном берегу Крыма выложены целые панно на остановочных павильонах, и она не устает ими искренне восхищаться.

От мрамора до бумаги

Очевидным преимуществом создания мозаики считается безотходность процесса: в дело идут даже самые маленькие кусочки.

Небольшая арендованная студия на первом этаже ТЦ «Плаза» вмещает часть работ Т.Галушки и учеников, и художница сразу предлагает их посмотреть.

Начинает со своей, на которой сразу узнается Херсонесский маяк, выполненный из сине-бело-голубого витражного стекла.

— Мозаику можно сложить из чего угодно, главное, решиться на первый шаг и начать, — обводит взглядом студию художница. На стенах и стеллажах — работы, выполненные в разных техниках: две фоново-разные головы голубя из белого мрамора, мозаичное панно из нарезанных кусочков бумаги — оказывается, так тоже можно!

— На произведение из мраморного модуля 5 мм, высотой 40-45 сантиметров уходит полтора-два месяца. Сначала нужно нарисовать эскиз, потом набрать рисунок и далее аккуратно и очень скрупулезно вклеить каждый кусочек в основу, — рассказывает мастер и для наглядности неожиданно легко раскалывает специальными щипцами кусочек мрамора. О, как!

На отдельном стеллаже выставлены новогодние игрушки, сделанные на детском мастер-классе, и изящные подсвечники в виде разноцветных, украшенных стеклышками сосудов, внутри которых угадывается уютное мерцание пламени свечи.

— Разумеется, большинство работ — интерьерные. Их главная ценность — в авторстве, — с удовольствием продолжает Т.Галушка. По ее словам, любая, даже самая маленькая работа дает большой навык обращения с любым материалом, который потом может оказаться полезным. Можно, например, своими руками сделать мозаичный пол в дачной беседке или самостоятельно смастерить дизайнерскую раму для зеркала.

Кстати, интересная рама зеркала выполнена известным в Севастополе мастером-керамистом Александром Лебедем с использованием привычного для него материала — кусочков раскатанной и запеченной глины.

По-домашнему тепло смотрится небольшое мозаичное панно с изображением кофейной турки.

— Собрала из кусочков черепицы и осколков посуды генуэзского периода, которые я нашла около башни Чембало в Балаклаве. Думаю, получилась хорошая основа для кофейной столешницы! — рассказывает Т.Галушка.

В ее мастерской вообще много разных заготовок, о дальнейшей судьбе которых хозяйка говорит в будущем времени: дескать, когда-нибудь дойдут и до них руки.

На вопрос о признанных севастопольских мозаичистах не без пиетета называет имя Василия Павлова, который создает настоящие произведения искусства и даже, как рассказывают, набирал полы во Владимирском соборе в Херсонесе.

Начало

Уже в процессе разговора в студию стали подходить участники мастер-класса. Первой пришла мастер витражного искусства Александра.

— Я занимаюсь чем-то похожим, но из стекла. С такими материалами пока не работала, — поделилась она, с большим интересом рассматривая предложенные к работе материалы и примеряя их к уже задуманному сюжету.

Кстати, о материалах. Как рассказала сама хозяйка студии, заказать и приобрести смальту любых цветов и оттенков, а также инструменты довольно несложно в специальных интернет-магазинах.

На вопрос, дорого ли, Т.Галушка слегка усмехается: «Очень дорого!». А затем доходчиво объясняет, почему мастер-класс, включающий и стоимость материалов, все равно обходится дешевле и... полезнее!