«Астреи» на Земле!

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» — позывной командира корабля Антона Шкаплерова — «Астрей»— вернулся на Землю.

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем совершил посадку в казахстанской степи.

Приземление прошло в штатном режиме. Температура воздуха в момент посадки корабля Союз МС19 в степи Казахстана +8 градусов. Космонавты чувствуют себя нормально.

В составе авиационной и наземной групп поиска участвовали 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц наземной техники, в том числе шесть «Синих птиц», а также более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

«Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС19 из спускаемого аппарата. Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хай чувствуют себя хорошо! Мы еще раз поздравляем их с возвращением!» — говорится в сообщении Роскосмоса.

Поздно вечером ксмонавты прибудут в Звездный городок под Москвой.