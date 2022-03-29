Выпускникам и студентам рассказали о работе в прокуратуре

В прокуратуре Севастополя провели День открытых дверей для абитуриентов, студентов и выпускников высших учебных заведений города.

В прокуратуре Севастополя провели День открытых дверей для абитуриентов, студентов и выпускников высших учебных заведений города.

В ходе встречи студенты Севастопольского госуниверситета и ученики старших классов Гимназии №1 им.Пушкина получили подробную информацию о возможности дальнейшего трудоустройства и ознакомились с основами деятельности органов прокуратуры.

Помощник прокурора города Дмитрий Потанин провел для ребят экскурсию в ведомственный музей, во время которой рассказал об этапах становления и развития прокурорского надзора в Севастополе.

День открытых дверей проведен с целью формирования кадрового резерва. Работа, направленная на отбор грамотных и целеустремленных молодых людей и девушек, которые в дальнейшем могут пополнить ряды прокурорских работников города, продолжается, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.