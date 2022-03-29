В Севастополе живет уже 522 тысячи человек

Крымстат опубликовал данные о численности постоянного населения полуострова на 1 января 2022 года.

Крымстат опубликовал данные о численности постоянного населения полуострова на 1 января 2022 года.

В Республике Крым на эту дату насчитали 1 896 393 человека, в Севастополе — 522 057. Учитывая, что годом ранее население города-героя составляло 509 тысяч человек, прирост равен 2,4%.

Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) за год составила 3 390 человек, получается, что 16 тысяч — это люди, приехавшие в Севастополь из других регионов.

Городского населения в Севастополе 491 878 человек, а сельского — 30 179. Заметим, что по сравнению с 2021 годом сельских жителей стало на четыре сотни меньше.

Есть данные и по гендерному составу. В Севастополе женщин на 11% больше, чем мужчин — 274 364 и 247 693 соответственно. Получается почти классическое соотношение: «на 10 девчонок по статистике девять ребят».