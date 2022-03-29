Ценителя элитного алкоголя и морепродуктов задержали с поличным

В одном из престижных ресторанов Севастополя сотрудники Росгвардии задержали вора-рецидивиста.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о проникновении в помещение и выехали на объект, где, по словам охранника ресторана, орудовал вор.

В помещении кухни росгвардейцы заметили мужчину, который перекладывал из холодильной витрины в личную сумку бутылки элитного алкоголя и пакеты с морепродуктами. Заметив стражей правопорядка, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

В процессе дознания выяснилось, 40-летний севастополец днями ранее уже посещал данный ресторан. По словам задержанного, он проник в закрытое на ночь заведение, чтобы переночевать, но не устоял перед соблазном и похитил четыре бутылки дорогостоящего алкоголя на общую сумму 75 тысяч рублей.

Очередная попытка хищения, по предварительным данным на 30 тысяч рублей, была своевременно пресечена росгвардейцами. Для дальнейших разбирательств задержанный был передан полицейским, сообщает пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что подозреваемый в хищении неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов: был осужден за кражи и грабеж.