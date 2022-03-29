«Словотворение.Дети» проводят во второй раз

Фестиваль театральных монологов «Словотворение.Дети» в Севастопольском театре юного зрителя открыли 27 марта и посвятили Дню театра.

Если первый конкурс, проведенный в октябре 2021 года, оказался местами спонтанным и не лишенным ошибок, то ко второму организаторы подошли, опираясь на обретенный опыт.

К этому подтолкнуло и количество заявок, возросшее до почти 80, из которых только 60 оказались оформлены в заявленном видеоформате, и из которых в финальном этапе оказались всего-то 15. Так решило компетентное жюри, в состав которого вошли, как местные театральные мэтры, так и представитель московской театральной общественности.

Выступление всех 15 участников состоится 29 марта, а на следующий день в качестве бонуса для всех участников в рамках фестиваля пройдут мастер-классы.

Оглашение результатов и церемония награждения состоится 31 марта, что и будет окончанием фестиваля.