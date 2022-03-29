Получивший пробоину сухогруз ремонтируют

Ремонт судна «Омский-205», накануне получившего пробоину в Черном море, начался в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Ремонт судна «Омский-205», накануне получившего пробоину в Черном море, начался в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

«При проведении водолазного осмотра была обнаружена водотечность. [Судно] поставлено на якорь в 0,7 мили от берега. На данный момент ведутся работы, рано утром было доставлено дополнительное оборудование», — сказал представитель Росморречфлота.

В понедельник, 28 марта, судно отбуксировали к населенному пункту Героевское в Керченском проливе, но вечером из-за прогноза неблагоприятных погодных условий решено было перебазировать его в северную часть пролива.

Ранее сообщалось, что судно получило пробоину в борту в воскресенье из-за сильного удара волны. С помощью спасательного буксира оно доставлено к побережью Крыма. Экипаж состоит из 12 человек, информации о пострадавших не поступало.