Отлавливать бездомных собак снова некому

Объявленный в середине марта горхозом аукцион на отлов, транспортировку, стерилизацию, вакцинацию, биркованию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных и бездомных животных в очередной раз был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих участвовать в конкурсе.

Объявленный в середине марта горхозом аукцион на отлов, транспортировку, стерилизацию, вакцинацию, биркованию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных и бездомных животных в очередной раз был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих участвовать в конкурсе.

Контракт на отлов бездомных собак «Парки и скверы» не могут расторговать уже второй год. Первая попытка была предпринята в прошлом феврале. Но и все объявленные позже конкурсы были признаны несостоявшимися.

Тем временем количество бездомных животных в Севастополе постоянно увеличивается.