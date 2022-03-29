Собиновский фестиваль проведут в шестой раз

В Севастопольском центре культуры и искусств 8 и 13 апреля пройдут концерты VI оперного фестиваля имени Л.В.Собинова. Начало в 18.30.

В Севастопольском центре культуры и искусств 8 и 13 апреля пройдут концерты VI оперного фестиваля имени Л.В.Собинова. Начало в 18.30.

Арии из опер Моцарта, Чайковского, Доницетти, Россини, Пуччини, Верди исполнят солисты вместе с Севастопольским симфоническим оркестром и Севастопольским камерным хором. 8 апреля выступят местные оперные звезды, а 13-го — гости с материка.

Фестиваль — грандиозное событие для ценителей классической музыки и оперного искусства посвящено памяти Леонида Собинова — великого оперного певца и основателя нескольких театров в послереволюционном Севастополе.