На Бельбеке идет наладка нового диспетчерского пункта

На аэродроме Бельбек в штатном режиме прошли пуско-наладочные работы и испытания оборудования нового командно-диспетчерского пункта, которые возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК).

На аэродроме Бельбек в штатном режиме прошли пуско-наладочные работы и испытания оборудования нового командно-диспетчерского пункта, которые возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК).

Стратегически важный аэродром после полной реконструкции сможет эффективно реализовывать совместные цели и задачи Минобороны России и Росавиации, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Новый объект состоит из несколько модулей: командно-диспетчерского пункта, аэродромно-радиолокационного комплекса, отдельной приводной радиостанции, технических зданий для обслуживания техники.

Трехэтажное здание пункта с башней (высота 34,65м) возвели с учетом возможной сейсмической активности. На девятом этаже башни сделано панорамное наклонное остекление с круговым обзором. Стекла антибликовые, они не запотевают и не замерзают благодаря электрическому обогреву. По всему периметру расположены светофильтры — ими управляют с пульта. Для очистки окон предназначен балкон, который не препятствует обзору изнутри.

Фасады диспетчерского пункта отделаны 3D-панелями индивидуального дизайна из облегченного композитного материала повышенной про прочности. Он хорошо себя зарекомендовал при сильном ветре и в морском климате с высокой влажностью и частыми и обильными осадками. Кровля сделана плоской, чтобы было удобно устанавливать и обслуживать антенное оборудование.

Особое внимание при проектировании и строительстве объекта уделили авиационным системам. Высокоточное оборудование поставляло предприятие «Алмаз-Антей».

В командно-диспетчерском пункте установлен аэродромный радиолокационный комплекс (АРЛК), предназначенный для определения координат (азимут-дальность) и получения дополнительной информации для контроля и обеспечения воздушного движения. Сделали отдельную приводную радиостанцию (ОПРС), ее функции — привод самолета в район аэродрома, выполнение предпосадочного маневра.

Основой для координации полетов на «Бельбеке» служит передовая система управления воздушным движением «Галактика», созданная без иностранных комплектующих. Программно-аппаратный комплексе обрабатывает данные в трехмерной системе координат.

«Галактика» — одна из самых высокопроизводительных систем в мире.

Военно-строительный комплекс Минобороны РФ приступил к возведению командно-диспетчерского пункта на аэродроме «Бельбек» в июне 2020 года по поручению Президента РФ. Это аэродром совместного базирования, принимающий как военные, так и гражданские самолеты. В командном пункте организован единый зал управления, где обеспечен принцип «локтевого взаимодействия» при одновременном нахождении в ограниченном воздушном пространстве разных воздушных судов.

Справка

Бельбек — аэродром, расположенный на Северной стороне Севастополя. Он был построен в 1941 году как военный аэродром. Во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. С начала 21 века с аэродрома выполнялись регулярные рейсы гражданской авиации в Москву и Киев, было построено здание аэропорта.

После присоединения Крыма к России Минобороны разместило на Бельбеке 38-й истребительный авиаполк. Одновременно был поднят вопрос о необходимости гражданского использования аэродрома для решения транспортных проблем Крыма. Военные по просьбе городских властей предложили включить Бельбек в перечень аэродромов совместного базирования.

В 2018 году военные строители возвели здесь новую взлетно-посадочную полосу (3450 м), позволяющую принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.