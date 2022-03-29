Фисташки у села Камышлы станут памятником природы

Фисташки туполистные, произрастающие у села Камышлы, в ближайшее время могут объявить памятником природы регионального значения.

Фисташки туполистные, произрастающие у села Камышлы, в ближайшее время могут объявить памятником природы регионального значения.

Проект документа опубликован на сайте правительства 17 марта.

Как говорится в проекте документа, «целью создания памятника природы является охрана и сохранение уникальных деревьев-долгожителей, ценных в экологическом, научном, культурном отношении объектов естественного происхождения возрастом более 370 и 480 лет соответственно, с целью охраны и сохранения памятника природы и его территории, проведения научных исследований, обеспечения систематических наблюдений за состоянием охраняемых природных объектов и территории памятника природы, популяризации научных знаний, а также проведения экологической образовательно-воспитательной работы среди населения».

Документ предполагается принять в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также в соответствии с Уставом города и его законами.

«В результате предполагается объявить фисташки туполистные, произрастающие вблизи села Камышлы Верхнесадовского муниципального округа Нахимовского района города Севастополя, памятником природы регионального значения «Фисташки у села Камышлы», а территорию, занимаемую ими, особо охраняемой природной территорией регионального значения площадью 0,02 га», — сказано в проекте документа.

Таким образом, для объявления статуса необходимо утвердить границы территории памятника природы, а также положение о памятнике природы регионального значения «Фисташки у села Камышлы».

Целью создания памятника природы является охрана и сохранение этих уникальных деревьев-долгожителей, ценных в экологическом, научном, культурном отношении объектов естественного происхождения.