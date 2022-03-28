Звание гвардейской присвоено 126-й бригаде береговой обороны ЧФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации, говорится в сообщении ТАСС.

Как говорится в документах, «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов» 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты присвоены почетные наименования «гвардейских».

126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Формирование входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России. Пункт постоянной дислокации — село Перевальное Симферопольского района Республики Крым.

Соединение является правопреемником 126-й стрелковой дивизии, созданной в Амурской области 1 сентября 1939 года и передислоцированной в Одессу в 1960-е годы. В состав ВС РФ бригада официально вошла 21 марта 2014 года.

155-я отдельная бригада морской пехоты — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота. Дислоцируется во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, история которой началась в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие вооруженным силам НДР Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.

В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.